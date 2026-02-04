A partir de hoy, la estación Temporal Calle 57 modifica su servicio debido a obras del Metro.

Avanza la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Por esta importante obra, la estación temporal Calle 57 en la troncal Caracas Centro cerrará temporalmente el fin de semana del viernes 6 de febrero a las 10:00 p.m. hasta el lunes 9 de febrero a las 4:30 a.m.

Durante las noches, desde este martes 3 de febrero hasta el viernes 13 de febrero también avanzarán las obras en inmediaciones de esta estación en horario nocturno, a partir de las 10:00 p.m. hasta las 4:30 a.m. horario durante el cual estará cerrada la estación.

“Invitamos a los usuarios a consultar y planear sus viajes de manera anticipada, en especial para el fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de febrero, días en los que la estación Temporal Calle 57 dejará de operar por avances de la obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá”, dice Metro Bogotá.

¿Cómo avanza el Metro de Bogotá?

En diciembre de 2025, el avance del Metro de Bogotá llegó a 70,72%, un aumento del 2,08% en comparación con noviembre de 2025, mes donde las obras lograron un avance general del 68,64%.

En los últimos días, llegó a Bogotá el quinto tren del Metro, el cual partió en barco desde la ciudad de Quingdao, China, el pasado 17 de diciembre de 2025. Los seis vagones que lo conforman ya están en el patio taller de Bosa.

“Cada 15 días llegará un tren a nuestro país para poder integrarlo a la operación de prueba y garantizar que siga avanzando el proyecto como viene avanzando”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán a inicios de este mes. De esta manera, el Distrito sigue avanzando en la construcción del proyecto clave para la movilidad de la capital del país.