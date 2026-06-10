Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 jun 2026 Actualizado 12:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“La decisión la tomé con orgullo”: Iván Cepeda sobre su elección de Aida Quilcué como vicepresidenta

El candidato presidencial Iván Cepeda habló en 6AM W sobre su fórmula vicepresidencial, ¿por qué la eligió?

“La decisión la tomé con orgullo”: Iván Cepeda sobre su elección de Aida Quilcué como vicepresidenta (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

“La decisión la tomé con orgullo”: Iván Cepeda sobre su elección de Aida Quilcué como vicepresidenta (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

“La decisión la tomé con orgullo”: Iván Cepeda sobre su elección de Aida Quilcué como vicepresidenta (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando con Julio Sánchez Cristo de varios temas de su propuesta de gobierno, entre ellos, habló de Ecopetrol, su junta directiva, fracking, su equipo de trabajo y entre ellos habló de Aida Quilcué, su fórmula presidencial.

¿Por qué eligió a Aida Quincué como fórmula vicepresidencial?

“Yo creo que como el machismo, como el odio a los pobres y como otras tantas formas muy retardatarias de nuestra cultura hay que erradicar el racismo estructural y mi decisión es una decisión que he tomado con orgullo, no ha sido que yo he invitado a Aida a que sea mi fórmula, sino que ellos aceptaron mi petición, los pueblos indígenas, de que una de sus más prestantes figuras se hiciera parte de la fórmula de la presidencia y del próximo gobierno. Así que de una vez lo dejo claro. Estoy profundamente orgulloso de tener a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial, quien es una persona que tiene todas las condiciones para desempeñarse en cualquier cargo. Incluso en el de ser jefe de Estado, si así llegase a ser el caso”, indicó.

Agregó que tomó la decisión muy conscientemente, no es una decisión ni demagógica ni para fortalecer las bases en el Cauca.

Noticia en desarrollo

Vea la entrevista completa aquí:

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir