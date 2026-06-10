“La decisión la tomé con orgullo”: Iván Cepeda sobre su elección de Aida Quilcué como vicepresidenta

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando con Julio Sánchez Cristo de varios temas de su propuesta de gobierno, entre ellos, habló de Ecopetrol, su junta directiva, fracking, su equipo de trabajo y entre ellos habló de Aida Quilcué, su fórmula presidencial.

¿Por qué eligió a Aida Quincué como fórmula vicepresidencial?

“Yo creo que como el machismo, como el odio a los pobres y como otras tantas formas muy retardatarias de nuestra cultura hay que erradicar el racismo estructural y mi decisión es una decisión que he tomado con orgullo, no ha sido que yo he invitado a Aida a que sea mi fórmula, sino que ellos aceptaron mi petición, los pueblos indígenas, de que una de sus más prestantes figuras se hiciera parte de la fórmula de la presidencia y del próximo gobierno. Así que de una vez lo dejo claro. Estoy profundamente orgulloso de tener a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial, quien es una persona que tiene todas las condiciones para desempeñarse en cualquier cargo. Incluso en el de ser jefe de Estado, si así llegase a ser el caso”, indicó.

Agregó que tomó la decisión muy conscientemente, no es una decisión ni demagógica ni para fortalecer las bases en el Cauca.

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