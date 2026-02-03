Las lluvias tienen a casi 15 mil estudiantes en semiescolaridad porque las I. E. están afectadas

Antioquia

Las lluvias en Antioquia no solo afectaron viviendas y vías, también se afectó la infraestructura física de las instituciones educativas, lo que está impidiendo que los menores asistan a clases, especialmente en la subregión del Urabá. Allí hay más de 15 mil menores en modalidad de semiescolaridad.

Según el reporte de la gobernación, actualmente hay cinco poblaciones donde 14,925 estudiantes no pueden asistir a las sedes educativas; sin embargo, no están desescolarizados y están estudiando bajo otras modalidades para no afectar el proceso educativo.

Municipios en semiescolaridad

En San Juan de Urabá, la población más afectada por las intensas lluvias, se autorizó esta modalidad para 5.720 estudiantes. En Arboletes, 5.400 estudiantes reciben clases remotamente. Mientras que en Necoclí 2.089 menores de 8 instituciones educativas están en la misma situación. En San Pedro de Urabá, 1.503 estudiantes de 6 instituciones educativas hacen lo propio y, finalmente, en Vigía del Fuerte, la Secretaría de Educación de Antioquia también autorizó la semiescolaridad para 213 estudiantes.

“En todas las sedes educativas de estos municipios que estamos, repito, asentados en la ruralidad, se suspendieron las clases. Están, digamos, haciendo una valoración rápida, a ver cuáles pueden retornar oportunamente al servicio educativo o cuáles necesitan una evacuación definitiva o la suspensión por unos días más del servicio”, manifestó al respecto el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón.

De acuerdo con el pronóstico emitido a través del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), este fin de semana se activaron 22 alertas, 11 por precipitación y 11 por incremento en los niveles de ríos y quebradas, que fueron comunicadas a los consejos municipales de gestión del riesgo.