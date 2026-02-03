Redoblan operativos en Tuluá pese a mensaje de Pipe Tuluá pidiendo no tomar retaliaciones

Las autoridades reforzaron los operativos con presencia policial y militar en el municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca, tras la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, señalado cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada.

El refuerzo se mantiene pese a que, antes de su extradición, Marín Silva envió un mensaje en el que solicitaba no tomar represalias ni generar reacciones violentas. El mensaje fue enviado a 6AM W mediante un audio y una carta, horas antes de su traslado, ocurrido el 3 de febrero a las 4:15 de la mañana.

Durante una mesa técnica de seguridad, las autoridades evaluaron los resultados del plan de intervención que se ejecuta desde 2025, el cual ha permitido la desarticulación y judicialización de 20 microbandas que delinquían al servicio de La Inmaculada.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, explicó que el plan será reforzado de forma preventiva, con el objetivo de anticiparse a cualquier alteración del orden público tras la extradición del cabecilla criminal.

“El despliegue de la Fuerza Pública se mantiene para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y prevenir hechos violentos”, señaló el funcionario.

Los operativos cuenta con un trabajo articulado entre la Alcaldía de Tuluá, la Gobernación del Valle del Cauca, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con presencia permanente en zonas priorizadas y acciones sostenidas de control.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, recordando que la información oportuna es clave para continuar debilitando las estructuras criminales que delinquen en el centro del Valle.