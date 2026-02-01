Petro ordenó a Minjusticia la extradición de alias “Pipe Tuluá”, por presuntas maniobras dilatorias

El presidente Gustavo Petro le ordenó al ministro de Justicia Andrés Idárraga, extraditar a Estados Unidos alias “Pipe Tuluá”, de manera inmediata a los Estados Unidos, donde es requerido por la justicia de ese país.

El jefe de estado indicó en su cuenta de X, alias “Pipe Tuluá” presunto líder de la banda criminal ‘La Inmaculada’, estaría buscando sobornar a funcionarios para dilatar su extradición.

“señor Andrés Marín Silva Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”.

De acuerdo con la acusación emitida el 11 de septiembre de 2024, dentro del caso identificado como 4:24-CR-195, alias ‘Pipe Tuluá’ es señalado de integrar una organización dedicada al narcotráfico con destino a Estados Unidos.

El primer cargo es por concierto para distribuir y poseer cocaína con intención de distribución.

El segundo cargo lo señala de conspirar para traficar y distribuir cocaína, con conocimiento o motivos razonables para creer que la droga sería importada de manera ilegal a territorio estadounidense.

El tercer cargo corresponde a la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, también con la intención y conocimiento de que el estupefaciente llegaría ilegalmente a Estados Unidos.

Cabe recordar, que el gobierno dejó en firme la resolución que autoriza la entrega del señalado cabecilla criminal a las autoridades estadounidenses.

Con la firma del acto administrativo, el Ministerio de Justicia rechazó el recurso de reposición presentado contra la extradición y dejó claro que no procede ningún recurso adicional, por lo que la decisión quedó en firme.