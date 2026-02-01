Desde hoy baja el precio de la gasolina

Gobierno anuncia reducción de $500 en el precio de la gasolina y congela el diésel

Cúcuta

A través de la resolución 40095 con fecha del 29 de enero de 2026 el gobierno nacional a través de los ministerios de hacienda, y minas y energía dieron vía libre a la baja de $500 en el valor del galón de la gasolina a partir de hoy.

La medida que había sido anunciada se hizo efectiva en las últimas horas y el segundo mes del año comienza con este alivio en las estaciones de combustible.

El gobierno nacional asegura desde la cartera de minas que se realizó una aplicación homogénea en las principales ciudades del país y aclarando que no hubo cambios en el precio del diesel.

En la zona de frontera, los consumidores advierten que ya no se siente tanto el efecto de los beneficios que tenía el producto subsidiado pues el precio ya esta alcanzo al valor nacional.

Uno de los conductores dijo a Caracol Radio que “este gobierno no ha hecho sino maltratar económicamente al pueblo colombiano, ese fue el cambio que hemos sentido y que no aguantamos más”.

Otro manifestó que “uno lo que espera es que las medidas económicas del gobierno sean ajustadas a la realidad que vive el pueblo colombiano y que no estén sobre politiquería y abusos”.