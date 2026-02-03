Pacientes oncológicos y trasplantados en Armenia denuncian deficiencias en entrega de medicamentos

Armenia

En efecto no paran las quejas sobre la complejidad de los usuarios a la hora de reclamar los medicamentos debido a las largas filas y que muchos quedan pendientes lo que no permite la efectividad en el proceso.

Uno de los usuarios afectados en la ciudad padece cáncer linfático y de hígado, además fue trasplantado por lo que evidenció el viacrucis que vive a la hora de la entrega de los medicamentos lo que impacta directamente en su calidad de vida.

Señaló que cuenta con un tratamiento muy costoso mensualmente, pero la dificultad se centra en que casi deben mendigar para que los medicamentos sean entregados oportunamente.

“Yo soy un paciente oncológico, cáncer linfático, cáncer de hígado, paciente trasplantado en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Tengo un tratamiento inmunosupresor bastante costoso mensualmente. Ahora estamos casi arrodillados pidiéndole como limosna al Estado que nos entregue los medicamentos para nosotros poder seguir viviendo", dijo.

Considera que no le parece justo que tenga dificultades hace cinco meses con los medicamentos porque no lo tienen o está próximo a compra por lo que es muy complejo para la efectividad del tratamiento de su salud.

“Mientras que el gobierno se hace de los oídos sordos ante esta situación. Cantidad de personas diabéticas, cantidad de personas como en el caso mío, trasplantados que nos están negando estos tratamientos prácticamente y que nos están matando. No es justo que a mí no me entreguen medicamentos desde hace 5 meses y siempre la disculpa es que no ha llegado, está desabastecido o está próximo a compra", alertó.

Reconoció que entiende todo es un negocio porque si las EPS no pagan es muy difícil que las farmacéuticas generen las entregas, sin embargo, dijo que no deben poner en riesgo la salud de los usuarios.

Agregó: “Nosotros entendemos que esto es un negocio, entendemos que si la nueva EPS no le paga a las farmacias, pues las farmacias no abastecen, eso es una lógica, nosotros la entendemos y por eso de hecho evitamos tener contacto con las niñas que atienden allí. Pero tampoco es justo que el mismo gobierno esté negando esos dineros a la nueva EPS porque está poniendo en riesgo la salud y la vida de muchos pacientes".

Espera se den las soluciones correspondientes en el menor tiempo, porque ante la situación se agrava su situación de salud.