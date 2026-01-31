Defensoría del Pueblo pide plan de contingencia por congestión en entrega de medicamentos, Armenia

Armenia

Ante las largas filas de los usuarios de la Nueva EPS para acceder a los medicamentos en Armenia, la Defensoría Nacional del Pueblo pide plan de contingencia por parte del dispensario Medic Colombia.

Un equipo de la Defensoría del Pueblo visitó el punto de dispensación de Medic Colombia en Armenia, donde constató una extensa fila de usuarios a la espera de ser atendidos, muchos de ellos provenientes de otros municipios, lo que ha incrementado la presión sobre este dispensador y ha agudizado la congestión en el servicio.

Según el informe de la Defensoría “En el mismo punto se atiende simultáneamente a población de los regímenes contributivo y subsidiado, lo que, ante el volumen de usuarios, desborda la capacidad de respuesta: las quince cajas habilitadas no alcanzan para responder de manera adecuada y oportuna a la demanda.

Hallazgos de la visita de la defensoría

Debido a la ausencia de la base de datos que debía ser suministrada por Colsubsidio, el personal debe registrar de forma manual, usuario por usuario, la información en el sistema, lo que retrasa de manera significativa el proceso de atención.

A esto se suma que, aunque se reportó la presencia de dos funcionarios de la Nueva EPS encargados de la actualización de autorizaciones, estos no resultan visibles ni fácilmente identificables para los usuarios, lo que genera confusión y tiempos adicionales de espera.

Largas filas para reclamar medicamentos de Nueva EPS en Armenia. Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo Ampliar

Otro de los hallazgos fue la existencia de un alto número de medicamentos pendientes por entregar, situación que afecta la continuidad de los tratamientos y aumenta la preocupación de los usuarios frente a la oportunidad del servicio.

Asimismo, observaron que no hay una priorización efectiva en la fila para personas adultas mayores, personas con niños u otros sujetos de especial protección: pese a que la mayoría de los asistentes supera los 60 años, el sistema de turnos en pantalla no garantiza en la práctica un acceso preferente para quienes requieren atención prioritaria.

Defensoría pide plan de contingencia

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo recomendó la formulación e implementación urgente de un plan de contingencia por parte de los responsables del servicio.

Este plan debería contemplar, como mínimo, una jornada de atención continua de al menos setenta y dos (72) horas sin interrupciones, con provisión suficiente y amplia de medicamentos, de manera que se pueda poner al día la entrega a los usuarios y se garantice de forma efectiva el derecho fundamental a la salud.

Roberto Acosta, presidente de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Quindío celebró la intervención de la Defensoría del Pueblo ante el caos que viven los usuarios de esta EPS en el Quindío y espera que pronto mejorar la oportuna entrega de medicamentos.