¿Existe riesgo de desarrollar alguna enfermedad por el uso de audífonos Bluetooth?

En los últimos años ha surgido la preocupación de que el uso constante de dispositivos electrónicos como los a, entre ellas el cáncer.

¿Qué tan cierto es que los audífonos Bluetooth puedan desarrollar enfermedades?

Los audífonos Bluetooth funcionan mediante ondas electromagnéticas, similares a las que utilizan dispositivos como los routers Wi-Fi o los hornos microondas. En efecto, ambos operan alrededor de la frecuencia de 2,4 GHz (2,4 billones de oscilaciones por segundo). Sin embargo, compartir una frecuencia no significa que tengan los mismos efectos sobre el cuerpo humano.

La frecuencia solo indica qué tan rápido oscila la onda, no la cantidad de energía que transmite. La diferencia clave está en la potencia.

Por ejemplo, un horno microondas trabaja con una potencia aproximada de 700 a 1.000 watts, suficiente para transferir energía térmica y calentar o cocinar alimentos. En contraste, los audífonos Bluetooth funcionan con miliwatts, es decir, millones de veces menos energía que un microondas.

Esto significa que la radiación que emiten es tan baja que no tiene la capacidad de dañar tejidos, neuronas ni provocar alteraciones en el cuerpo humano.

¿Cómo se determina si las ondas de un dispositivo electrónico son peligrosas?

Para medir el impacto de la radiación en el cuerpo humano existe el indicador SAR (Specific Absorption Rate o Tasa de Absorción Específica), que calcula cuánta energía electromagnética absorbe el cuerpo al usar un dispositivo.

Las mediciones de SAR en audífonos Bluetooth muestran que la energía que transfieren es mínima, incluso millones de veces inferior a los niveles considerados potencialmente peligrosos. De hecho, un teléfono celular apoyado directamente en la cabeza durante una llamada emite más energía que unos audífonos Bluetooth.

¿Los audífonos Bluetooth pueden causar cáncer?

Ante la inquietud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha revisado múltiples estudios científicos sobre la exposición a radiofrecuencias. Tras analizar la evidencia disponible, concluyó que no existen pruebas sólidas de que la radiación emitida por audífonos Bluetooth cause cáncer, daño cerebral o alteraciones neurológicas.

Si bien la OMS aclara que no se puede hablar de un “riesgo cero absoluto”, las radiofrecuencias se clasifican como “posiblemente carcinogénicas”, una categoría muy amplia en la que también se incluyen elementos como el café o el aloe vera.

Esto no significa que causen cáncer, sino que no se puede descartar completamente el riesgo, aunque la evidencia científica indica que este es extremadamente bajo.

Hasta el momento, no hay evidencia científica que indique que el uso de audífonos Bluetooth represente un riesgo significativo para la salud. Su nivel de radiación es muy bajo y se encuentra muy por debajo de los límites considerados peligrosos. Aun así, como medida general de prevención, algunos expertos recomiendan un uso moderado de cualquier dispositivo electrónico.