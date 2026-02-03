Gremio de empresarios celebró tras reunión Trump- Petro: “hay forma correcta de hacer las cosas”

Donald Trump y Gustavo Petro. De fondo, las banderas de Colombia y Ecuador. Fotos: Getty Images y Presidencia.

El presidente del gremio de empresarios -Andi-, Bruce Mac Master, celebró la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump y afirmó que esto “demuestra que siempre hay forma correcta de hacer las cosas”.

“La forma en que se desarrolló la reunión de hoy del presidente de Colombia con el presidente, Donald Trump demuestra que siempre hay forma correcta de hacer las cosas, aún en los casos en los cuales hay diferencias ideológicas y políticas”, señaló el líder empresarial.

El líder gremial resaltó que esta conversación va en beneficio de los dos países y para millones de colombianos.

“En buena hora, el presidente de los Estados Unidos abrió la puerta del diálogo lo que, sin duda alguna, va en beneficio de los dos países y establece una forma racional de trabajo, conjunto entre dos naciones, que tienen mucho por hacer, y mucho por construir”, escribió Mac Master en sus redes sociales.

Asimismo, agregó que “en buena hora, el presidente de Colombia se comportó en forma responsable y aceptó el diálogo que le fue ofrecido lo que seguramente evitará inmensos costos personales y económicos para millones de colombianos”.

Finalmente, remató diciendo que ”siempre es mejor hacer las cosas bien, que hacerlas mal”.

¿De qué hablaron los mandatarios?

El presidente de la República,Gustavo Petro, habló en exclusiva para Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la reunión que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Aseguró que para él fue un honor estar en EE.UU. y en la Casa Blanca, sabiendo que ha estudiado la historia de Estados Unidos e incluso viviendo allí en condición de exilio.

Según dijo, hablaron de temores y expectativas del futuro, del ELN, Ecuador, Venezuela, y la reactivación de ese país de la mano incluso de Ecopetrol, entre otros temas.