Gobierno Petro refuerza su diplomacia con nombramientos clave: Marcela Tovar y Charlie Roberts

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario Gustavo Petro hablando en un evento este jueves, en la Casa de Nariño en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia

En el marco de la visita de Estado del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, el Gobierno colombiano ha dado pasos significativos en su estrategia diplomática, destacando el nombramiento de Marcela Tovar como embajadora en Austria y jefa de misión permanente ante las Naciones Unidas en Viena, así como la participación de Charlie Roberts, colaborador y traductor recurrente de Petro en reuniones claves.

Estos movimientos se enmarcan en un esfuerzo por fortalecer la narrativa diplomática colombiana y su enfoque en la cooperación internacional, especialmente en temas de drogas y derecho internacional.

Marcela Tovar, nueva embajadora de Colombia ante Austria

Marcela Tovar, filósofa egresada de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en gestión de proyectos con énfasis en educación y formación, asume un rol crucial. Previamente, se desempeñó como viceministra de Justicia y directora de la política de drogas del Ministerio de Justicia, donde lideró la formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.

El presidente Petro ha depositado su plena confianza en ella, solicitándole que lo acompañe en el viaje oficial y que esté presente en el staff alterno dentro de la Casa Blanca, atenta a cualquier información que el mandatario pueda requerir durante la conversación con Trump.

Charlie Roberts, intérprete con una amplia trayectoria en diplomacia multilateral

Por otro lado, Charlie Roberts, intérprete con una amplia trayectoria en diplomacia multilateral, particularmente en el sistema interamericano y la OEA, es otra figura central en la delegación colombiana. El presidente Petro tiene un alto concepto de Roberts, quien ha acompañado al mandatario en varias reuniones importantes, incluyendo un encuentro con el expresidente Joe Biden en Estados Unidos en abril de 2023.

Reunión entre Petro y Trump en la casa Blanca

El jefe de Estado colombiano sostendrá una reunión institucional este martes 3 de febrero con el presidente Trump en la Casa Blanca. Este encuentro forma parte de un espacio de diálogo orientado a exponer las prioridades de Colombia y establecer líneas generales de cooperación bilateral en asuntos de interés mutuo.

En un comunicado oficial, la Presidencia de Colombia detalló que la agenda de Petro en Washington DC. está enfocada en fortalecer “el relacionamiento institucional entre ambos países, así como el diálogo político, académico y comunitario”.

En este contexto, la delegación colombiana ha preparado una serie de regalos con un profundo significado para el presidente Trump y otros funcionarios de su administración. Entre ellos se encuentran anchetas con productos agrícolas de diversas regiones del país, que forman parte del programa de sustitución de cultivos.

Lea más: El vestido artesanal de Nariño que Petro obsequia a Melania Trump ​durante su visita oficial a EEUU

Estos productos son elaborados por miles de familias campesinas que han abandonado el cultivo de coca y ahora dependen de economías legales. Cada producto incluye una tarjeta dirigida a Trump y a otros funcionarios, explicando el trasfondo de los productos y el esfuerzo de transformación en Colombia. El mensaje en estas tarjetas reza: “Somos familias campesinas de Colombia, durante años sembramos coca porque no teníamos otra opción para sostener a nuestros hijos. No fue una elección, fue una necesidad”.

Además de los productos agrícolas, se incluyen canastos de artesanías hechos con fibra de palma con comunidades indígenas del Chocó, que poseen un significado cultural y artesanal, elaborado a mano y con una historia propia. Como gesto de cortesía se incluyó un vestido artesanal de Nariño para la primera dama Melania Trump. Finalmente, la delegación ha preparado un regalo sorpresa, mantenido con mucha reserva, que será entregado directamente por el presidente Petro a su homólogo Trump. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores han confirmados que este obsequio será “brillante” manteniendo expectación sobre su naturaleza.

