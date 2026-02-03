Así se diseñó el vestido que Gustavo Petro le regalará a Melania Trump: estos son los detalles

El vestido artesanal de Nariño que Petro obsequia a Melania Trump ​durante su visita oficial a EEUU

Este martes se realizará la visita oficial del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos. Para su encuentro con el presidente Donald Trump, este 3 de febrero, Petro preparó una serie de obsequios representativos de la riqueza cultural y artesanal de Colombia, entre los que se destaca un vestido único elaborado por manos indígenas del departamento de Nariño.

El vestido, confeccionado por Hajsú Etnomoda y diseñado por Flor Imbacuán Pantoja, mujer indígena de la etnia de los Pastos, es una obra de arte que combina lana de oveja, seda natural, algodón, bambú, lino cashmere y alpaca.

Flor Imbacuán Pantoja, estuvo en entrevista con Julio Sánchez Cristo en el programa 6AMW y dio detalles de la confección y diseño de esta gran prensa de vestir.

La diseñadora indicó que la primera dama de Estados Unidos es muy selectiva a la hora de vestir y que le gustan mucho los temas de la moda, “es un placer para nosotros poder ahora entregar por manos de la presidencia de nuestro país un hermoso atuendo que se ha hecho desde el corazón, desde el vientre de nuestra tierra, desde nuestro ser, y de esto nos sentimos gratamente orgullosos y agradecidos”.

¿Quién le pidió el vestido desde la Casa de Nariño?

La diseñadora comentó que con Artesanías de Colombia se hizo la conexión y que hace aproximadamente dos años la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer estuvo en el taller y tuvo la oportunidad de llevarse unas piezas, incluso su hija también.

“Les ha gustado mucho y por eso nos contactaron, porque tenemos un recorrido de años atrás y de trabajar con ellos”, contó Flor Imbacuán a 6AMW.

¿Quién es Flor Imbacuán?

Flor Imbacuán es una destacada diseñadora de modas e indígena de la etnia de los Pastos, nacida en Carlosama, Nariño. Es reconocida por fundar y dirigir Hajsú Etnomoda, una marca que mezcla tejidos ancestrales en guanga (telar de mano) con moda contemporánea, destacando la identidad nariñense y empoderando a artesanas locales.

¿Cómo se diseñó el vestido para Melania Trump?

“Esta pieza se llama ‘Vientre de la Tierra’ porque busca nuestro pasado, nuestras raíces, que porque surge de nuestra identidad. Yo siempre lo he dicho, son libros tejidos, nuestro arte, nuestra historia, nuestras costumbres se registran en estos tejidos, en cada símbolo que lleva nuestra identidad, está el sol de los pasos, está la madre tierra o la pachamama, está la dualidad cósmica, también está la madre luna”.

Este diseño tuvo un tiempo de trabajo de más de 2 meses con un equipo de siete personas al frente de la obra. todo es hecho a mano, cada tejido, cada puntada.

Precio del vestido:

Esta pieza está avaluada en cinco millones de pesos aproximadamente.

