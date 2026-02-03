Entre la ruta ‘Garcíamarquiana’ y el clamor por vías de acceso, la Fiscalía llega a Sucre-Sucre

Nuevo Centro de Atención de Fiscalía (CAF) que fue donado por el municipio Sucre-Sucre y adecuado por la Fiscalía General de la Nación

Entre la ruta ‘Garciamarquiana’ y el clamor por vías de acceso, la Fiscalía llega a Sucre-Sucre

El municio de Sucre-Sucre, ubicado en el departamento del mismo nombre, fue escenario de un evento sin precedentes: la inauguraicón de un nuevo Centro de Atención de Fiscalía (CAF), diseñado para acercar la justicia a los territorios, especialmente a aquellos con menor conectividad.

La nueva oficina se estableció en una casa colonial, con balcones, dibujos resaltados en amarillo, paredes blancas y ventanas azules. Esta edificación, que ahora alberga el centro de atención de la Fiscalía, fue donada por la alcaldía municipal.

El alcalde de Sucre-Sucre, Assad Cure Hernández, explicó en 6AM W de Caracol Radio, que la casa fue adquirida durante el mandato de su tío hace aproximadamente 30 años y que la gestión actual permitió su donación legal a la Fiscalía.

La inauguración contó con la presencia de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón y dos magistrados, un hecho que, según el alcalde, “nunca había sucedido” en el municipio. La Fiscal General, quien había visitado el departamento en dos ocasiones (una a la capital), tuvo el honor de estar en el municipio de Sucre-Sucre por primera vez. Para el alcalde Cure, abogado y exjudicante del Consejo de Estado, la presencia de esta magistratura en su pueblo es un gran honor.

La ruta ‘Garcíamarquiana’

Sucre, Sucre, es un pueblo con una rica historia y cultura, conocido por su “ruta garcíamarquiana”. Gabriel García Márquez vivió en el municipio durante su juventud por unos 12 años. De hecho, la historia de “Crónica de una muerte anunciada” se basó en un evento real ocurrido en Sucre, protagonizado por un estudiante de medicina llamado Cayetano Gentile, quien inspiró el personaje de Santiago Nasar. Una placa en una calle del municipio cita a García Márquez, quien describió a Sucre como un lugar inolvidable por la libertad que sentían los niños, la facilidad para conocer a los habitantes y la condición de seguridad de aprender a nadar antes de caminar, debido a que el pueblo está dividido por un caño de aguas oscuras. El pueblo y la casa están situados sobre el río Magdalena.

A pesar de su encanto histórico y cultural, Sucre, Sucre, enfrenta un desafío crítico: su aislamiento. El alcalde enfatizó que el municipio es el único en el departamento cuya cabecera municipal no ha tenido acceso o conexión vial con otros municipios o con el resto del departamento a lo largo de su existencia. Esta condición de aislamiento, aunque fomenta la camaradería entre sus habitantes, dificulta enormemente el transporte. Durante la mayor parte del año, el acceso es principalmente por río, y en algunos meses, incluso el río se seca, dejando al municipio sin vías de acceso ni por tierra ni por agua.

Recientemente, se adjudicó un contrato de 138 millones de pesos para conectar Sucre con la vía El Cauchal, un corregimiento de San Benito Abad, que se encuentra a 32 kilómetros entre San Marcos y Majagual. Sin embargo, esta obra, que solo cubriría 13.5 kilómetros de los 55 kilómetros destapados necesarios, aún no ha iniciado, a pesar de haber sido adjudicada en noviembre de 2024. El alcalde hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que invierta en las vías terciarias y secundarias del municipio. Relató que, debido a la falta de vías, los campesinos no pueden movilizarse de sus corregimientos a la cabecera municipal, y los participantes de un festival reciente desde Majagual tardaron casi 12 horas en moto para un recorrido que normalmente toma dos horas.

