Defensoría lanza alerta por inminente escalada de violencia en El Roble, Sucre

Sincelejo

La Defensoría del Pueblo prendió las alarmas sobre la situación de orden público en El Roble, Sucre, al emitir la Alerta Temprana de Inminencia 002‑2026, un llamado urgente por el aumento de la violencia en la zona urbana y en seis corregimientos del suroriente: Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal.

Según el organismo, el riesgo es “inminente” debido al avance de economías ilegales y nuevas modalidades de agresión.

Tras varios meses sin homicidios en 2025, entre septiembre y diciembre se registraron cuatro asesinatos y un atentado, hechos que sugieren una disputa por el control territorial o la entrada de un nuevo actor armado.

El documento señala que el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) mantiene un dominio hegemónico sobre la zona, con extorsiones, control social y presión sobre las Juntas de Acción Comunal. Además, existe la hipótesis de la presencia de un segundo grupo armado, luego de que entre ocho y diez hombres uniformados fueran vistos en Tierra Santa.

La alerta destaca un impacto humanitario preocupante: 67 familias de Tierra Santa se desplazaron recientemente, y aunque el 90 % retornó, lo hizo sin acompañamiento institucional y aún con miedo.

Las poblaciones más expuestas son líderes sociales, mujeres, niños y adolescentes —en riesgo de reclutamiento y desescolarización—, así como comerciantes y funcionarios públicos.

De no haber una acción oportuna, la Defensoría prevé un escenario crítico: extensión de los homicidios a más zonas rurales, nuevos desplazamientos masivos que desborden la capacidad municipal, apropiación de bienes por parte de los grupos armados y afectación directa a las elecciones de 2026.

La entidad entregó 15 recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional, autoridades departamentales y locales, que incluyen medidas de reacción rápida, seguridad, justicia, protección a población vulnerable, asistencia humanitaria y acompañamiento del Ministerio Público.

La Alerta Temprana 002‑26 se suma a advertencias previas sobre el riesgo en esta región de Sucre, donde confluyen rutas estratégicas usadas por economías ilegales y donde el control armado sigue poniendo en jaque la tranquilidad de las comunidades.