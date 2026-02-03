En 24 horas cayeron 92 milímetros de lluvia en Santa Marta

Santa Marta

A través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático –Ogricc-, se realizó una mesa técnica con el fin de evaluar las afectaciones generadas por el frente frío que atraviesa el Caribe colombiano.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam-, entre las 7:00 a. m. del domingo y las 7:00 a. m. del lunes 2 de febrero, se registraron 301 milímetros de precipitación en Santa Marta; 92 milímetros en el perímetro urbano, 59 milímetros en el corregimiento de Minca y 150 milímetros en el sector de Buritaca, una cifra de intensidad moderada en comparación con los 155 milímetros reportados durante 3 horas el pasado 3 de agosto de 2025.

Le puede interesar:

En el Magdalena se articulan acciones para atender emergencias por frente frío

Fuertes lluvias se registran en Santa Marta

En el marco de esta situación, la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático –Ogricc- se mantiene en sesión permanente del Puesto de Mando Unificado PMU. Al respecto, Darío Linero, jefe de la Ogricc, señaló: “Hasta la mañana de este lunes, debido al frente frío que afecta al Caribe colombiano, en Santa Marta se han presentado precipitaciones sobre los 92 milímetros, una cifra moderada si se compara con la fuerte lluvia registrada el 3 de agosto del año anterior.”