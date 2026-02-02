Fuertes lluvias se registran en Santa Marta

Santa Marta

Debido al frente frío proveniente de Norteamérica, las autoridades se mantienen en alerta ante posibles emergencias que se puedan registrar en diferentes sectores de la capital del Magdalena, ocasionas por las lluvias que de manera ininterrumpida se registran desde el fin de semana y que según reportes se extenderían hasta el miércoles.

El comandante del cuerpo de Bomberos del Distrito de Santa Marta, capitán Ricardo Chain, entregó un balance a Caracol Radio de las acciones que adelantan para garantizar la seguridad en toda la ciudad. “Desde el día de ayer estamos trabajando con todo el personal en las diferentes emergencias que se presentan por motivo de estas lluvias. Las emergencias que hemos asistido son por accidentes de tránsito, caídas de árboles con línea de alta tensión, personas atrapadas por la vereda el Mosquito”, puntualizó.

Sobre posibles inundaciones informó que, pese a que las lluvias han sido persistentes, no se han reportado llamados de emergencia por este hecho.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a la comunidad a que se mantengan en alerta, especialmente los que están cerca de los ríos y mares, y abstenerse de bañarse hasta se normalice el clima en todo el territorio.