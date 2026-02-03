Niño de 14 años sobrevivió tras quedar colgado de un árbol, toda una noche, por una creciente

Necoclí, Antioquia

Un menor de 14 años sobrevivió luego de quedar atrapado en la copa de un árbol por la creciente del río Mulatos, en zona rural de Necoclí, en el Urabá antioqueño, en medio de las fuertes lluvias que han provocado múltiples emergencias en la subregión.

Según el reporte de la comunidad, Arturo Hernández Flórez fue sorprendido por el aumento repentino del caudal y logró resguardarse en un árbol para evitar ser arrastrado por la corriente. Durante la tarde y la noche del lunes 2 de febrero, vecinos del sector solicitaron apoyo para el rescate, sin que este llegara a tiempo.

Rescate comunitario en la madrugada

Ante la falta de atención oportuna, habitantes del sector organizaron un rescate con una barcaza improvisada, con la que lograron poner a salvo al menor en la madrugada del martes.

La situación se registró en el mismo contexto de la emergencia invernal que afecta a Necoclí y a otros municipios del Urabá, donde se han reportado inundaciones, daños en vías y afectaciones a viviendas.

Emergencia por lluvias en el Urabá

La creciente del río Mulatos ha generado graves afectaciones en los últimos días, incluyendo el colapso de un puente que dejó incomunicado el corredor vial entre Necoclí y San Juan de Urabá, además de reportes de personas fallecidas y desaparecidas en el municipio.

Las comunidades reiteraron el llamado a las autoridades para fortalecer la atención de emergencias y agilizar los mecanismos de respuesta ante eventos climáticos extremos que continúan afectando a la región.