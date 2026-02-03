Cortes de agua en Bogotá para este 3 de febrero: consulte si está su barrio y agéndese
La Alcaldía de Bogotá informó que algunos cortes son por 24 horas.
La Alcaldía de Bogotá, por medio de su página web, informó que este martes, 3 de febrero, habrá cortes de agua en la capital del país, especialmente en tres localidades.
Según dijo el distrito, los cortes se dan por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades.
“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, aseguraron en la comunicación.
¿Cuáles son las localidades que tendrán barrios con corte de agua este 3 de febrero?
Según explicó la Alcaldía de Bogotá, para este 3 de febrero son tres las localidades de Bogotá que tendrán cortes de agua. En Caracol Radio le contamos.
¿Cuáles son los barrios con cortes de agua este 3 de febrero?
San Cristobal
- Los Libertadores.
- De la diagonal 58B Sur a la diagonal 55 Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.
- Altos del poblado,
- San José Sur Oriental,
- La Gloria Oriental,
- Altamira. De la carrera 11A Este a la carrera 8 Este, entre la calle 46 Sur a la calle 36L Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Suba
- Prado Veraniego Norte.
- De la carrera 54 a la carrera 58, entre la calle 129 a la calle 134. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación Válvula.
Bosa
- Atalayas,
- Bosa Linda,
- Brio,
- Cañaveralejo,
- Ciudadela El Recreo,
- Ciudadela El Recreo II,
- El Anhelo,
- El Recreo,
- Las Margaritas,
- Metrovivienda,
- Renacer,
- Sabanas del Dorado,
- San Bernardino II,
- San Bernardino Rural,
- San Bernardino XIX,
- San Joaquin,
- Villas del Rogreso.
- De la Avenida carrera 89B a la carrera 106A, entre la calle 59B Sur a la calle 61A Sur. De la carrera 92 a la carrera 106A, entre la calle 61A Sur a la calle 75A Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Recomendaciones
Finalmente, la alcaldía dejó una serie de recomendaciones para que se pueda mitigar el impacto de estos cortes de agua.
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
