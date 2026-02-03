Cortes de agua en Bogotá para este 3 de febrero: consulte si está su barrio y agéndese

La Alcaldía de Bogotá, por medio de su página web, informó que este martes, 3 de febrero, habrá cortes de agua en la capital del país, especialmente en tres localidades.

Según dijo el distrito, los cortes se dan por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, aseguraron en la comunicación.

¿Cuáles son las localidades que tendrán barrios con corte de agua este 3 de febrero?

Según explicó la Alcaldía de Bogotá, para este 3 de febrero son tres las localidades de Bogotá que tendrán cortes de agua. En Caracol Radio le contamos.

¿Cuáles son los barrios con cortes de agua este 3 de febrero?

San Cristobal

Los Libertadores.

De la diagonal 58B Sur a la diagonal 55 Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas . Debido a empates redes acueducto.

. Debido a empates redes acueducto. Altos del poblado,

San José Sur Oriental,

La Gloria Oriental,

Altamira. De la carrera 11A Este a la carrera 8 Este, entre la calle 46 Sur a la calle 36L Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Suba

Prado Veraniego Norte.

De la carrera 54 a la carrera 58, entre la calle 129 a la calle 134. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación Válvula.

Bosa

Atalayas,

Bosa Linda,

Brio,

Cañaveralejo,

Ciudadela El Recreo,

Ciudadela El Recreo II,

El Anhelo,

El Recreo,

Las Margaritas,

Metrovivienda,

Renacer,

Sabanas del Dorado,

San Bernardino II,

San Bernardino Rural,

San Bernardino XIX,

San Joaquin,

Villas del Rogreso.

De la Avenida carrera 89B a la carrera 106A, entre la calle 59B Sur a la calle 61A Sur. De la carrera 92 a la carrera 106A, entre la calle 61A Sur a la calle 75A Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Recomendaciones

Finalmente, la alcaldía dejó una serie de recomendaciones para que se pueda mitigar el impacto de estos cortes de agua.

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

