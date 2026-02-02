Manifestaciones en Bogotá 3 de febrero 2026: Hora, puntos de encuentro y motivos de las marchas

Para el próximo martes 3 de febrero fue anunciada una nueva jornada de movilizaciones en Bogotá, con el objetivo de respaldar la visita del presidente Gustavo Petro a Washington, donde tiene prevista una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La convocatoria fue realizada por el precandidato presidencial Iván Cepeda, quien explicó que la movilización busca expresar el rechazo a un posible bloqueo del salario vital, así como a cualquier intento de impedir su candidatura y participación en la consulta del próximo 8 de marzo.

Marchas en Bogotá: puntos de encuentro

Mediante un comunicado, Cepeda aseguró que el Pacto Histórico se consolida como la fuerza política más influyente del país, gracias a la unidad e identidad de sus dirigentes, formados en luchas sociales y comunitarias en barrios populares, veredas y resguardos.

En orden de ideas, se informó que la concentración en Bogotá se llevará a cabo a partir de las 3:00 p. m. en la Plazoleta de Lourdes.

De igual manera, las dirigencias del Pacto Histórico en Cali y Medellín anunciaron que también se sumarán a la jornada de movilización.

Iván Cepeda convoca concentración multitudinaria el próximo 3 de febrero, en Bogotá, para apoyar al presidente Gustavo Petro en su visita a Estados Unidos, el salario vital y su participación en la consulta del 8 de marzo pic.twitter.com/nhvwDmzckh — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 1, 2026

CNE e Iván Cepeda: consulta del 8 de marzo

La decisión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo no pudo ser resuelta este lunes 2 de febrero por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La votación en la sala plena terminó 5 a 4, sin alcanzar la mayoría requerida.

De acuerdo con la ley, para que el CNE adopte una decisión se necesitan al menos seis votos, equivalentes a las tres cuartas partes de los magistrados.

Ante la falta de consenso, el organismo electoral deberá designar conjueces, quienes serán sorteados y deberán tomar una decisión antes del viernes 6 de febrero, fecha en la que vence el plazo legal

Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá:

Por otro lado, en Bogotá se realizará el Día sin carro y Sin Moto en Bogotá el próximo 5 de febrero, el cual comenzará desde las 5 de la mañana y terminará a las 9 de la noche.

Es importante que planee sus viajes con anterioridad ya que se restringirá la circulación de los siguientes medios de transporte:

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de pico y placa solidario

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

