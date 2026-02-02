Pico y placa en Bogotá: Así regirá la medida durante la semana del 2 hasta el 8 de febrero

Con el fin de mejorar la movilidad en la capital del país, desde el año 1998 se implementó la medida del pico y placa que debe ser acatada por vehículos particulares y de servicio público, tanto en los días como en los horarios establecidos.

Actualmente, el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares opera de manera habitual. La medida rige de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Pico y placa de la semana del 2 al 8 de febrero

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Lunes 2 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 4 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 5 de febrero: ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ en Bogotá

Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 7 de febrero: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa

Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:



🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:

🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5

🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Multa por no cumplir con el pico y placa de Bogotá

De acuerdo con la página web de la Alcaldía de Bogotá, circular en días y horarios de pico y placa en la ciudad, le dará una multa de 15 salarios mínimos diarios. Además, el vehículo en el que se cometa infracción será inmovilizado.

Tal y como lo señala el C14 del Código de Tránsito, esta multa se impone por “transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.

¿Cómo acceder al pico y placa solidario de Bogotá en 2026?

Para poder utilizar esta estrategia con la que puede ser eximido de la restricción vehicular, lo primero que debe hacer es completar un registro en la página web de Movilidad Bogotá.

Si es persona natural debe seguir los siguientes pasos:

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página web que movilidad Bogotá designó para este proceso, puede ingresar dando clic AQUÍ. Una vez haya ingresado a la página, deberá ingresar en el apartado de “Inicia tu solicitud”, es ahí donde aparecerá el formulario que debe llenar con sus datos básicos, la información de su automóvil y el tipo de permiso que necesita (diario, mensual, semestral). Cuando haya completa el formulario en su totalidad le aparecerá el costo de su permiso, si se encuentra de acuerdo con este, en la parte inferior de la página le aparecerá la opción de registrar y enviar. Lo siguiente que debe realizar es el pago del monto previamente mencionado, este pago lo puede realizar a través de PSE. Después de que el pago ya haya sido aprobado, deberá hacer el “módulo de sensibilización” de acuerdo con la alcaldía, este apartado consiste en ver videos sobre el transporte público, ambiente, seguridad vial, entre otros, y responder preguntas sobre su contenido. Realizar este proceso toma un tiempo de 30 minutos aproximadamente. Con esto ya habría efectuado todo el proceso de registro y pago del permiso de excepción de pico y placa, lo podrá utilizar a partir de la fecha que haya designado en el paso número dos.

Nota: Si desea verificar la vigencia del permiso, lo podrá hacer a través de la página web de SIMUR. No es necesario que imprima algún documento.

