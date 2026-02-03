Más de mil estudiantes sin clases en El Plateado Cauca por afectación al colegio

Imagen de referencia de aula de clases. Foto: Getty Images / Geo Piatt

El Plateado - Cauca

Más de mil estudiantes de la Institución Educativa Miguel Zapata del corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, no pueden recibir clases en el colegio tras los disturbios entre la comunidad y la Fuerza Pública.

De acuerdo con las autoridades locales, la ubicación del colegio contiguo al asentamiento de la Policía genera un riesgo para la institución.

El ministerio de Educación aseveró que en medio de los disturbios las instalaciones, al parecer, fueron ocupadas por presuntos manifestantes “dejando al plantel educativo en medio de la confrontación”.

Un sector de la comunidad denunció que la Fuerza Pública también hizo ocupación del colegio.

El alcalde de Argelia, Osman Guaca manifestó que “la situación ha generado incertidumbre sobre la comunidad educativa, por el momento no hay clase; las instalaciones del colegio quedaron en deplorable condición”.

Además, el mandatario anunció la instalación de mesas de diálogo entre la comunidad y la institucionalidad para analizar la posible reubicación de la Estación de Policía.

“Se trata de estudiar la ubicación estratégica de la Policía que está muy cerca de la institución educativa, situación que genera unos riesgos”, explicó.

El mandatario aseguró que la prioridad es restablecer el colegio en coordinación con el Gobierno nacional y departamental, para garantizar condiciones adecuadas para el regreso de los estudiantes a clase.