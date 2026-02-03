Cámara fotomulta en Tunja entrarán en funcionamiento el 15 de marzo

La Secretaría de Movilidad y Vida de Tunja confirmó que a partir del 15 de marzo comenzarán a operar las cámaras salvavidas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como parte de una estrategia para reducir la accidentalidad y mejorar la seguridad vial.

Lea también: Ejército Nacional desmantela depósito ilegal de explosivos en Mongua, Boyacá

Juan Carlos García, secretario de Movilidad y Vida, explicó que el municipio tiene cinco cámaras aprobadas, de las cuales cuatro ya se encuentran instaladas y una más será implementada antes de la fecha establecida. Actualmente, las cámaras están en proceso de parametrización y socialización, por lo que no se están aplicando sanciones. “En este momento no hay detecciones ni comparendos. La operación inicia una vez finalice la socialización con la comunidad”, aclaró el funcionario.

Las cámaras estarán ubicadas en sectores con alta concentración de siniestros viales, entre ellos zonas cercanas a los concesionarios, áreas escolares y puntos con alta presencia de peatones y menores de edad. El secretario señaló que Tunja presenta cifras preocupantes de accidentalidad, incluso por encima del promedio departamental y nacional, lo que motivó la implementación de estas medidas. “El objetivo es controlar la velocidad, disminuir los accidentes y salvar vidas”, indicó.

En cuanto a la movilidad, el secretario informó que la medida de pico y placa se encuentra en evaluación. La Secretaría adelanta análisis técnicos y mesas de trabajo con gremios como taxistas y transportadores, con el fin de mejorar la descongestión en horas pico. “Por ahora la medida se mantiene sin cambios, mientras se revisan alternativas que respondan a las necesidades reales de la ciudad”, explicó.

Le puede interesar: Diecisiete días de protesta pacífica: comunidad rechaza nuevo peaje en San Luis de Gaceno

Finalmente, el secretario anunció que desde esta semana se intensificarán los controles al transporte ilegal y a motociclistas, especialmente por exceso de velocidad, placas ocultas y otras infracciones que representan un riesgo para la seguridad vial. “Estamos fortaleciendo los controles porque nuestra prioridad es la protección de la vida en las vías de Tunja”, concluyó.