Diecisiete días de protesta pacífica: comunidad rechaza nuevo peaje en San Luis de Gaceno

Desde hace 17 días se mantiene una protesta pacífica en el peaje de San Luis de Gaceno, en el oriente de Boyacá, en rechazo al inicio del cobro de una nueva tarifa. La manifestación se desarrolla sin bloqueos y con paso libre para los vehículos, según confirmó la veedora ciudadana Milena Porras.

Porras explicó que la movilización tiene un carácter pedagógico y busca informar a los usuarios de la vía sobre los requisitos técnicos que, según la comunidad, no se han cumplido para justificar el cobro del peaje. «...Aquí se permite el paso de todos los vehículos y se le explica a la gente cuáles son los indicadores que deberían cumplirse...», afirmó.

Sin embargo, la veedora denunció la ausencia total de diálogo por parte de las autoridades. «...No hemos tenido ningún acercamiento ni de la alcaldía, ni de la gobernación, ni de las entidades nacionales como la ANI o el Ministerio de Transporte...», aseguró, señalando que las peticiones formales no han sido respondidas.

La comunidad también manifestó preocupación por posibles acciones de fuerza. «...Se ha hablado de desalojos y de uso de la fuerza pública, pero no ha habido ninguna solución ni conversación...», indicó Porras, quien reiteró que la protesta continuará hasta que el Gobierno Nacional atienda sus reclamos.