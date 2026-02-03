Ejército Nacional desmantela depósito ilegal de explosivos en Mongua, Boyacá

Tropas del Ejército Nacional localizaron un depósito ilegal de explosivos en zona rural del municipio de Mongua, Boyacá, en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus. El hallazgo se produjo durante acciones militares adelantadas por la Primera Brigada, orientadas a contrarrestar el accionar de grupos armados organizados que operan en la región.

El material fue encontrado por unidades del Batallón de Artillería de Campaña N.° 1 Tarqui en la vereda Duce. Según información preliminar de inteligencia militar, los explosivos pertenecerían a la Comisión Ramírez del Frente José David Suárez, estructura del grupo armado organizado ELN que delinque en esta zona del departamento.

Durante la operación, las tropas ubicaron cuatro granadas de 60 milímetros, las cuales fueron destruidas de manera controlada, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, con el fin de evitar riesgos para la población civil y el personal militar.

La Primera Brigada reiteró que continuará con operaciones sostenidas en Boyacá e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad a través de la línea 107.