Tunja se convierte en la sede principal de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia

La ciudad de Tunja fue designada como sede permanente de la Banda Sinfónica Nacional, un hecho histórico que posiciona al departamento de Boyacá como un nuevo referente cultural y artístico en el país.

Tunja fue designada oficialmente como sede principal de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, un hecho que marca un hito cultural para el departamento. Así lo confirmó Germán Hernández, gerente de la agrupación.

Hernández explicó que la ciudad albergará los ensayos permanentes de la banda. «...Desde Tunja realizaremos nuestra circulación nacional e internacional...», señaló, destacando el impacto artístico y formativo de la decisión.

El gerente indicó que se proyectan giras por nueve departamentos y dos recorridos internacionales. «...Tenemos programadas presentaciones en Brasil, Perú y México...», afirmó.

Como parte de la instalación oficial, se realizará un concierto gratuito de lanzamiento. «...Queremos que la comunidad se apropie de este proceso cultural...», concluyó Hernández.

