¿Cuáles son los signos zodiacales que tienen menos suerte? Esto dice la astrología

De acuerdo al libro ‘Falibilidad y normatividad’, la suerte no se reduce a un hecho casual, sino que implica un matiz normativo donde un individuo alcanza un desenlace inesperado sin estar preparado para ello.

Esta idea filosófica muestra que la suerte se vincula con la incertidumbre y con la ausencia de control pleno, lo cual la convierte en un fenómeno que trasciende lo meramente aleatorio.

Con el paso del tiempo, distintas visiones culturales han tejido la suerte con lo celeste, relacionándola con trayectorias planetarias y con la influencia de los signos zodiacales.

Cuáles son los signos zodiacales que tienen menos suerte, según la astrología

Dentro de la visión astrológica, se considera que no todos los signos zodiacales cuentan con la misma facilidad para atraer experiencias favorables, pues algunos se asocian con mayores desafíos, limitaciones o pruebas que ponen a prueba su capacidad de adaptación.

Estos signos, según la interpretación de la astrología, tienden a ser catalogados como los que cargan con “menos suerte”, ya que enfrentan situaciones donde la perseverancia, la paciencia y la resiliencia se convierten en las verdaderas herramientas para avanzar.

Signos con menos suerte, según la astrología

Virgo

Su búsqueda incesante de exactitud y orden hace que rara vez sienta satisfacción plena, ya que cualquier error lo percibe como un fracaso. Esto lo lleva a experimentar decepciones frecuentes, incluso cuando logra avances importantes.

Escorpio

Su vida suele estar marcada por rupturas y transformaciones profundas, lo que lo enfrenta a escenarios de pérdida o dolor antes de alcanzar la estabilidad que busca. La intensidad con la que vive sus emociones lo hace más vulnerable a golpes inesperados.

Capricornio

El peso de la responsabilidad y la necesidad de demostrar resultados lo expone a obstáculos constantes. Sus logros suelen llegar después de largos periodos de esfuerzo, lo que puede generar la sensación de que la suerte rara vez está de su lado.

Piscis

Su carácter sensible y su tendencia a idealizar lo que lo rodea hacen que sea proclive a desilusiones. Muchas veces confía demasiado en los demás, lo que lo deja expuesto a situaciones confusas o poco favorables que desgastan su energía.

¿Qué hacer para tener suerte según la astrología?

Conectar con la energía del propio signo: reconocer fortalezas y debilidades para actuar desde la autenticidad.

desde la autenticidad. Seguir los ciclos lunares: aprovechar la luna nueva para iniciar proyectos y la luna llena para cerrar etapas.

y la luna llena para cerrar etapas. Mantener equilibrio emocional: la calma interior se asocia con la capacidad de atraer situaciones positivas.

positivas. Cuidar los vínculos personales: las relaciones armónicas potencian la energía de prosperidad.

Realizar rituales simbólicos: encender velas, usar piedras o colores vinculados con el signo como recordatorios de intención.

Abrirse al cambio: aceptar lo inesperado sin resistencia permite transformar lo incierto en oportunidad.

