¿Podemos decir no a Trump una vez?: alcalde de Milán rechaza presencia del ICE en Juegos de Invierno

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, aseguró este martes que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos “no son bienvenidos” a la ciudad que albergará los Juegos de Invierno a partir del 6 de febrero.

“Esta es una milicia que mata... Está claro que no son bienvenidos a Milán, no hay duda de ello. Simplemente, ¿podemos decir no a (el presidente estadounidense Donald) Trump por una vez?”, declaró Sala en una entrevista a la emisora RTL 102.5 Radio.

Este mismo martes, un portavoz del ICE confirmó a la AFP que agentes de un organismo que opera bajo el paraguas de esta agencia participarán en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno (del 6 al 22 de febrero). El ICE está en el ojo del huracán por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis, durante unos operativos contra la inmigración irregular.

“En los Juegos Olímpicos, el servicio de seguridad interna [HSI] del ICE estará prestando apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para examinar y mitigar los riesgos que plantean las organizaciones delictivas transnacionales”, afirmó la agencia en un comunicado.

“Todas las operaciones de seguridad siguen bajo la autoridad italiana”, añadió, especificando que “obviamente, el ICE no lleva a cabo operaciones de control migratorio en países extranjeros” y que no tiene nada que ver con la actual campaña antiinmigración en Estados Unidos.

La protección de los ciudadanos estadounidenses durante los Juegos Olímpicos en el extranjero está a cargo del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado.