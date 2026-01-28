Bruce Springsteen lanza canción de protesta anti-ICE, “Streets of Minneapolis”

Este miércoles, el cantautor y guitarrista estadounidense, Bruce Springsteen lanzó una nueva canción de protesta anti-ICE titulada “Streets of Philadelphia”.

Su título hace eco de otra canción de Bruce, “Streets of Philadelphia”, que hablaba sobre la crisis del sida que sirvió como tema principal de la película “Philadelphia”.

A través de un comunicado, Springsteen “Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la lanzo hoy en respuesta al terror estatal que se está viviendo en la ciudad de Minneapolis. Está dedicada al pueblo de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good. Manténganse libres, Bruce Springsteen”.

Recordemos que Springsteen hizo una aparición sorpresa en el evento benéfico Light of Day en Red Bank, Nueva Jersey, donde denunció al ICE y el asesinato sin sentido de Renee Good.

“Si creéis en el poder de la ley y en que nadie está por encima de ella, si te opones a las tropas federales enmascaradas y fuertemente armadas que invaden una ciudad estadounidense, utilizando tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos, si crees que no mereces ser asesinado por ejercer tu derecho estadounidense a protestar, entonces envía un mensaje a este presidente, como dijo el alcalde de la ciudad: ICE debería largarse de Minneapolis”, afirmó.