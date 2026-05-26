“Me dieron donde más me duele”: exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán, denuncia secuestro de su hijo

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Alfredo Guzmán, exalcalde de Tame, denuncia secuestro de su hijo

Alfredo Guzmán, exalcalde de Tame, Arauca, y dirigente del Centro Democrático, conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y habló sobre el secuestro de su hijo. Además, aseguró que el ELN es el que manda en el departamento.

“Me dieron donde más me duele”: manifestó Alfredo Guzmán.

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