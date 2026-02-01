Es de tontos pensar que es pecaminoso hablar del sexo: Petro antes de viajar a EE.UU.

POLÍTICA

Previo a su viaje a Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro, aseguró que visitó a su mamá y convocó a marchas en la Plaza de Bolívar para el próximo martes.

En su cuenta de X publicó un mensaje con la foto de sus padres acompañado de un mensaje que dice:

“Es de tontos franquistas pensar que es pecaminoso hablar del sexo y del amor, que es la gran fuerza colombiana. El amor nos protege y de las emociones que más profundamente siente la colombianidad es el amor por los hijos y la reproducción de la vida, la sana sexualidad es fundamental. La sexualidad nunca será tan intensa como la que se hace con el amor en el corazón”.

En su mensaje aprovechó para convocar a sus seguidores a la plaza de Bolívar, y diferentes plazas públicas del país a manifestarse en favor del salario vital y la paz, mientras él está reunido con Trump.