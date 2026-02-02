Candidato Cepeda convocó a marchas para el próximo martes en apoyo al presidente Petro

El candidato presidencial Iván Cepeda convocó nuevas movilizaciones el próximo martes 3 de febrero en Bogotá para “acompañar” al presidente Gustavo Petro, que ese día se reunirá en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de recomponer la deteriorada relación bilateral.

“El próximo día martes 3 de febrero nuestro querido presidente Gustavo Petro estará en la ciudad de Washington. Yo quiero invitarles a que salgamos el día 3 para acompañar al presidente”, afirmó Cepeda, de la coalición de gobierno Pacto Histórico, en un acto político para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Cepeda, hizo la convocatoria en Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, donde Petro inició su actividad política a mediados de los años 80.

El presidente Petro ya viajó este domingo a Washington para su primera reunión con Trump en un contexto de tensión en la relación bilateral.

La relación entre Colombia y Estados Unidos se ha deteriorado tras un año de desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando Petro no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un “trato indigno” para sus connacionales.

Para finalizar, convocó a la ciudadanía a unirse para defender al Gobierno y lograr una victoria electoral contundente. “Ganar en primera vuelta”, puntualizó Cepeda, quien también instó a votar por las listas del Senado y la Cámara de Representantes para “derrotar las arbitrariedades que buscan frustrar la continuidad del cambio”.

Bajo esa misma línea, el congresista del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, instó a los caleños a reunirse al mediodía del lunes 2 de febrero de 2026, en el Boulevard del Río en Cali, para mostrar su apoyo a Cepeda y al presidente Petro en su visita a Estados Unidos.