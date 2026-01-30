Estados Unidos otorgó visa temporal al ministro Armando Benedetti

Como lo anticipó Caracol Radio, este 30 de enero se confirmó que Estados Unidos le otorgó una visa temporal al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Se trata de una visa diplomática con la que el jefe de la cartera del Interior podrá volver a viajar a Estados Unidos.

Más adelante se decidirá si el ministro Benedetti viaja con el presidente Gustavo Petro a la reunión prevista con el mandatario Donald Trump en Washington.

Noticia en desarrollo...

¿Por qué Armando Benedetti no tiene visa?

En julio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de retirar las visas a varios funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esta medida fue adoptada en respuesta directa a las declaraciones en las que el mandatario sugirió que congresistas estadounidenses estarían involucrados en un supuesto intento de golpe de Estado en su contra.

La medida, confirmada por el Departamento de Estado, incluyó a funcionarios de alto nivel, asesores y personas del círculo cercano del mandatario. En algunos casos se trató de revocaciones formales, mientras que, en otros, de cancelaciones discretas a través del sistema consular.

Este nuevo episodio de fricción ocurrió después de que Petro señalara públicamente a los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart como parte de una “operación internacional” para desestabilizar a su Gobierno.

Posteriormente, ambos legisladores rechazaron esas acusaciones. Giménez respondió calificando al presidente Petro como un “drogadicto corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro”.

En ese momento, Estados Unidos también ordenó el llamado a consultas urgentes del embajador encargado en Bogotá, John McNamara, como una señal clara del malestar por el tono y el deterioro de la relación bilateral.

Voceros diplomáticos explicaron que “el retiro de visas es una herramienta habitual cuando se considera que no hay respeto institucional o garantías de cooperación”.

