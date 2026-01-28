Tribunal ratifica embargo a casa de Armando Benedetti y mantiene medidas por extinción de dominio

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó las medidas de embargo y secuestro sobre una lujosa vivienda del ministro Armando Benedetti, dentro de un proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

La decisión se tomó al resolver un recurso de apelación presentado por la defensa y deja en firme que las autoridades puedan mantener la casa bajo control judicial, mientras avanza la investigación por un presunto incremento patrimonial no justificado.

Según la Fiscalía, el inmueble podría estar relacionado con recursos cuyo origen no ha sido plenamente explicado o que estarían mezclados con bienes de procedencia lícita.

El tribunal explicó que estas medidas no significan una condena, sino que son acciones preventivas para evitar que el bien sea vendido, transferido u ocultado durante el proceso judicial.

Además del inmueble, la Sala Especializada de Extinción de Dominio también analizó un contrato de leasing que Benedetti mantiene con el banco BBVA. En este punto, el Tribunal mantuvo la suspensión del poder dispositivo, es decir, la restricción para que el bien no pueda ser negociado mientras se aclara su situación jurídica.

Sin embargo, los magistrados hicieron una distinción importante: ratificaron que no era legal el embargo ni el secuestro directo sobre ese leasing, ya que Armando Benedetti no es el dueño del bien ni tiene el uso y disfrute pleno del mismo. Los derechos patrimoniales, según la decisión, pertenecen al banco BBVA, que es el titular de la inversión.