Muerte de alias Gonzalito en Córdoba: El desafío de mantener la voluntad de paz tras el accidente

Tras la muerte de alias Gonzalito, la Plataforma de Paz de Córdoba pide blindar los diálogos con el EGC.

Montería

La confirmación del fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, conocido en las filas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) como el comandante Willington o alias Gonzalito, ha impactado el escenario político y de seguridad en el departamento de Córdoba.

Los reportes oficiales y comunicados de la organización ilegal coinciden en que el deceso se produjo por ahogamiento el pasado viernes 30 de enero, luego de que la lancha de motor fuera de borda en la que se desplazaba sufriera un accidente, mientras transitaba por las aguas del Río Esmeraldas en jurisdicción del municipio de Tierralta.

Este suceso ocurre en un momento determinante para las aspiraciones de paz, dado que el cabecilla era una pieza clave en la arquitectura de los acercamientos con el Gobierno Nacional.

Detalles del siniestro en el Alto Sinú

El incidente que segó la vida del segundo al mando del EGC, grupo también conocido como Clan del Golfo, se registró mientras este cumplía tareas logísticas vinculadas a los procesos de desescalamiento del conflicto.

Según el comunicado emitido por el Estado Mayor Conjunto del grupo armado, Sánchez se movilizaba junto a su equipo de seguridad con el firme propósito de adelantar actividades pedagógicas orientadas al ingreso de sus unidades a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

Tras el naufragio, el cuerpo del comandante Willington fue rescatado por integrantes de la comunidad indígena de La Pita, quienes procedieron a informar sobre la tragedia.

El presidente Gustavo Petro Urrego confirmó la noticia señalando que el cadáver sería entregado por las comunidades a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Brigada 11 del Ejército para su respectivo levantamiento y custodia oficial por parte de las autoridades competentes.

Un actor determinante para la negociación

La relevancia de José Gonzalo Sánchez en el actual panorama de paz radica en su designación como representante del EGC para participar en el Espacio de Conversación Sociojurídico, según lo estipulado en la resolución presidencial 279 de 2024.

Su labor no solo se centraba en la dirección militar, sino en la implementación de acuerdos que contaban con la mediación de la comunidad internacional, incluyendo delegaciones del Emirato de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza.

Para la organización gaitanista, su fallecimiento representa una pérdida significativa, pues durante su gestión orientó esfuerzos hacia iniciativas de desarrollo territorial. Por su parte, el Mecanismo Civil de Monitoreo reconoció la voluntad y los esfuerzos que el hoy fallecido venía imprimiendo a la construcción de una salida negociada en los territorios.

El llamado a persistir en el acuerdo

Ante el vacío dejado por el cabecilla, la Plataforma Departamental de Derechos Humanos y Paz de Córdoba ha emitido un pronunciamiento instando a las partes a no flaquear en los compromisos adquiridos.

El organismo civil enfatizó la necesidad de alentar tanto al Gobierno como al EGC a continuar con la misma fuerza e intensidad que han mantenido hasta ahora para avanzar en la consolidación del acuerdo general.

Se busca que el fallecimiento de alias Gonzalito no interrumpa el deseo de construir paz en las regiones donde transcurre el diálogo. Asimismo, se instó a la MAPP/OEA a monitorear la estabilidad de la estructura del Estado Mayor Conjunto para garantizar que el proceso de desmovilización y la construcción de paz con el pueblo en los territorios sigan su curso con total normalidad y firmeza institucional.