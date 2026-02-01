Alias ‘Gonzalito’, cabecilla del Clan del Golfo, habría muerto tras volcamiento de una lancha

El equipo negociador del Clan del Golfo informó el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, quien pertenecía al bloque Roberto Vargas Gutiérrez, y era reconocido por ser el segundo al mando, después de alias ‘Chiquito Malo’.

Habría muerto en hechos ocurridos en Tierralta, el departamento de Córdoba, lugar de injerencia del grupo armado.

Según fuentes consultadas por Caracol Radio, la muerte de este hombre se habría dado por ahogamiento tras el volcamiento de una lancha, cuando se desplazaba hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT).

El equipo negociador del gobierno, en cabeza de Álvaro Jiménez, ya tiene conocimiento de esta información. Sin embargo, por ahora se sigue esperando la confirmación oficial de esta noticia por parte de las autoridades competentes.

¿Quién es alias ‘Gonzalito’?

El nombre de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, ha aparecido vinculado a investigaciones en curso, en las que se analiza su posible rol dentro de estructuras que son objeto de seguimiento por parte de las autoridades, quienes ofrecen una recompensa de hasta $5.000 millones por información que permitiera su captura.

Es buscado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, trafico de armas, utilización de menores para comisión de delitos, minería ilegal, narcotráfico y extorsión.

Noticia en desarrollo...

