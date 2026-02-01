¿Quién era alias ‘Gonzalito’? Segundo al mando del Clan del Golfo que murió en Córdoba // Caracol Radio

El equipo negociador del Clan del Golfo y el presidente de la república, Gustavo Petro, confirmaron la muerte de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido con los alias de ‘Gonzalito’ o ‘Willington’, uno de los hombres más poderosos dentro de la estructura criminal y señalado como segundo al mando del grupo armado organizado (GAO), solo por debajo de alias ‘Chiquito Malo’.

Su fallecimiento ocurrió en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, zona de histórica injerencia del grupo. De acuerdo con fuentes consultadas por Caracol Radio, Sánchez murió por ahogamiento tras el volcamiento de una lancha cuando se dirigía hacia una Zona de Ubicación Temporal (ZUT).

El presidente Gustavo Petro aseguró que el cuerpo sería entregado por una comunidad indígena a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a integrantes de la Brigada 11 del Ejército Nacional.

¿Quién era alias ‘Gonzalito’?

José Gonzalo Sánchez Sánchez, identificado con cédula 11.002.977 y nacido el 30 de diciembre de 1974, fue considerado uno de los principales estrategas militares del Clan del Golfo en la región Caribe y el norte del país.

Según información de inteligencia, llevaba más de dos décadas vinculado a estructuras armadas ilegales, con presencia en varios departamentos y un rol clave en la expansión territorial del bloque Roberto Vargas Gutiérrez (RVG).

Datos clave del perfil

Nombre: José Gonzalo Sánchez Sánchez

José Gonzalo Sánchez Sánchez Alias: ‘Gonzalito’ / ‘Willington’

‘Gonzalito’ / ‘Willington’ Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1974

30 de diciembre de 1974 Cargo: Segundo cabecilla del GAO Clan del Golfo

Segundo cabecilla del GAO Clan del Golfo Bloque: Roberto Vargas Gutiérrez (RVG)

Roberto Vargas Gutiérrez (RVG) Zona de operación: Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar

Trayectoria en grupos armados

La carrera criminal de alias ‘Gonzalito’ se remonta a finales de los años 90, cuando comenzó su vinculación con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De acuerdo con el perfil analizado, su ascenso fue progresivo dentro de distintas estructuras armadas:

1998: Ingreso como miembro de las AUC.

Ingreso como miembro de las AUC. 2003: Integrante del Bloque Móvil del Catatumbo (ACCU).

Integrante del Bloque Móvil del Catatumbo (ACCU). 2018: Cabecilla de la estructura E-RVG.

Cabecilla de la estructura E-RVG. 2021: Cabecilla del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez.

Cabecilla del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez. 2023: Designado como segundo cabecilla del Clan del Golfo y miembro del Estado Mayor Conjunto.

Este recorrido lo convirtió en uno de los hombres de mayor confianza dentro de la cúpula de la organización criminal.

Zonas de influencia y movilidad

Alias ‘Gonzalito’ tenía injerencia en corredores estratégicos del norte del país, clave para la movilidad armada y el control de economías ilegales.

Entre las zonas donde se reportó su presencia se encuentran:

Montería , vereda El Cerrito (Córdoba)

, vereda El Cerrito (Córdoba) Ayapel , vereda Marralú (Córdoba)

, vereda Marralú (Córdoba) Tierralta , veredas Las Delicias y Los Morales (Córdoba)

, veredas Las Delicias y Los Morales (Córdoba) Caucasia, veredas La Ilusión y Palanca (Antioquia)

Estas áreas eran consideradas estratégicas para el control de rutas entre Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Procesos judiciales y órdenes de captura

Sánchez Sánchez tenía al menos una orden judicial vigente. Según el documento analizado, el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías emitió la orden 269 del 23 de febrero de 2022 por el delito de concierto para delinquir.

Las autoridades lo señalaban como uno de los principales responsables del direccionamiento de acciones armadas contra la fuerza pública y del control territorial en zonas mineras y rurales.

Hechos violentos atribuidos

