Más de 91 mil estudiantes reciben alimentación escolar en Boyacá desde el primer día de clases

El departamento de Boyacá alcanzó la cobertura total del Programa de Alimentación Escolar, garantizando el suministro diario de alimentos a miles de estudiantes, en una estrategia que busca fortalecer la permanencia escolar y el bienestar nutricional en zonas urbanas y rurales.

El departamento de Boyacá logró la cobertura total del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los municipios no certificados, beneficiando a más de 91 mil estudiantes desde el inicio del calendario académico. Así lo confirmó Jholaine Durán, nutricionista del programa.

Durán explicó que el proyecto del 2026 está diseñado para cubrir hasta 118 mil estudiantes. «...Actualmente tenemos 91.784 beneficiarios, lo que significa que todos los estudiantes oficiales recibieron alimentación desde el primer día de clases...», indicó.

El programa incluye modalidades adaptadas a las condiciones territoriales. «...En zonas rurales e indígenas, como Cubará, se entregan hasta cuatro complementos diarios...», señaló la nutricionista, destacando la atención a estudiantes en internados.

Según la funcionaria, la inversión supera los 93 mil millones de pesos. «...El objetivo es garantizar la permanencia escolar y una nutrición adecuada en los 120 municipios no certificados del departamento...», afirmó.