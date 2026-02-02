Conjueces decidirán si Cepeda participará en consulta de marzo: no hubo mayoría en CNE para decisión

La decisión sobre la participación del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda en las consultas del próximo 8 de marzo no pudo ser tomada este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La votación en sala plena quedó 5–4, por lo que no alcanzó la mayoría requerida para tomar una decisión de fondo sobre el caso.Según la ley, para que el CNE tome cualquier decisión, se necesitan al menos 6 votos, es decir, las tres cuartas partes de los magistrados.

Y como no se logró ese mínimo requerido, el organismo electoral deberá irse a conjueces, que serán sorteados y decidirán antes del viernes, 6 de febrero, pues ese día se vence el plazo para la postulación de candidatos para las consultas.

Lo dos conjueces que equilibrarán la balanza saldrán de una balotera de 18 nombres, que serán sorteados este mismo lunes. En las manos de ellos dos quedará el futuro de Cepeda en las consultas.

Ahora, en lo que tiene que ver con la votación de hoy, inicialmente se creía que se le iba a impedir la participación a Iván Cepeda con 6 votos. No obstante, a última hora el magistrado Altus Baquero, del Partido Liberal, cambió el votó a favor de permitirle su participación.

Lea también: Julián López considera que Iván Cepeda está habilitado para la consulta Frente por la Vida