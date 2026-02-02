“La vida cuando no sabes parar, te obliga a hacerlo”: Miguel Bosé, sobre su receso en la música

Después de más de ocho años de ausencia, el icónico cantante español volvió a los escenarios en 2025 con su “Importante Tour”, una gira que marca su renacimiento artístico y personal.

Su regreso a Colombia fue apoteósico: el pasado 13 de septiembre cuando hizo parte del Festival Cordillera 2025 en Bogotá, donde miles de asistentes corearon clásicos como “Amante bandido”, “Morena mía”, “Nada particular” y “Si tú no vuelves”

Vestido de blanco y acompañado por un montaje visual impactante, Bosé ofreció un espectáculo cargado de emoción, memoria y fuerza. “Bienvenidos de vuelta a un reencuentro que ya se estaba tardando”, dijo al iniciar su show en el Parque Simón Bolívar, donde compartió cartel con leyendas como Carlos Vives y Rubén Blades.

En esta presentación, el artista español reveló que estaría en Colombia presentándose con su nueva gira “Importante Tour”, inicialmente tendría fecha en Bogotá, en el Movistar Arena el 11 de marzo, días después reveló que también estaría en Medellín presentándose el 14 de marzo en La Macarena.

El artista español que pronto estará en los escenarios colombianos estuvo en entrevista con Julio Sánchez Cristo en el programa 6AMW hablando de estos conciertos y de lo que ha sido su vida en los últimos años.

Pausa musical: ¿Qué aprendió de esa pausa?

“Lo primero que uno tiene que entender es que la vida cuando no sabes parar te para. Ella te pone un tropiezo y no tienes más remedio que parar. Durante estos 9 años se juntó un cambio de residencia, una separación, muchas muertes de gente muy cercana, la pandemia, entre otras”, contó el artista.

Agregó que también su físico cambió, tuvo un problema con la voz y estuvo en un proceso muy largo y tedioso para poderla recuperar, pero más fuerte aún, un problema en su espalda que le impidió seguir en los escenarios.

Diferencia entre Miguel y Bosé:

El propio artista cuenta que hay una clara diferencia entre “Miguel” y “Bosé” quienes son dos personajes totalmente diferentes: “el ego más importante y el culpable de todo lo que me había pasado fue individuado en Bosé. Entonces Miguel lo que hizo fue deconstruirle como si fuera un lego, pieza a pieza, lo esparció por el suelo. Y cuando vio ese ego que era sólido y estructural, como una escultura de acero, le pregunto, ¿y esto eras tú? Y al verle así en ese momento dijo, pues creo que no mereces ningún respeto y creo que además no tienes ningún poder y no vas a volver a tenerlo”, comentó el artista sobre la dualidad de su personalidad.

Conciertos en Colombia:

Miguel Bosé tendrá dos presentación con su “Importante Tour 2026”, estas serán las fechas:

Marzo 11: Bogotá, Movistar Arena

Marzo 14: Medellín, Centro de Eventos La Macarena

