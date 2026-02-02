Se revela el segundo tráiler de ‘Michael’, la película biográfica del rey del pop

Este lunes se estrenó el segundo tráiler de la próxima película biográfica de Michael Jackson, ‘Michael’, mostrando su paso de ser una estrella infantil junto a sus hermanos en The Jackson 5 a ser una estrella mundial.

Este biopic dirigido por Antoine Fuqua, conocido por la saga de ‘El Justiciero’, protagonizada por Denzel Washington, sigue la vida del cantante estadounidense, interpretado por su sobrino Jaafar Jackson en su debut cinematográfico.

El reparto también cuenta con Miles Teller, conocido por ‘Whiplash’, y Colman Domingo, quien interpretará al padre del rey del pop, Joe Jackson.

Este nuevo tráiler incluye una nueva mezcla de canciones de Michael, entre ellas “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” y “Billie Jean”.

Además, presenta eventos relevantes en su carrera como las presentaciones con sus hermanos en The Jackson 5; el lanzamiento de ‘Off the Wall’; la noche en que recibió 9 premios Grammy en 1984; los videos de “Beat It” y “Thriller” y su presentación en el especial de ‘Motown 25’, donde hizo por primera vez el famoso paso conocido como el ‘Moonwalk’.

La película se estrenará en los cines el próximo 24 de abril.