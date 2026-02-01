Colombia es un público muy importante para los salseros: Jerry Rivas del Gran Combo de Puerto Rico

Colombia es uno de los públicos más importantes para los salseros: Jerry Rivas del Gran Combo de Puerto Rico

Por primera vez en su historia, la legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico llenará de sabor el Movistar Arena de Bogotá en un concierto único que celebrará sus 64 años de trayectoria artística.

Este concierto será un viaje sonoro por más de seis décadas de música que se ha convertido en la banda sonora de generaciones. El público colombiano podrá cantar y bailar con himnos inmortales como “Un verano en Nueva York”, “Ojos Chinos”, “Me liberé”, “Brujería” y muchos más, que por primera vez resonarán juntos en este escenario bogotano que se ha convertido en un paso obligado para los artistas.

En entrevista con Caracol Radio, el cantante y voz del Gran Combo de Puerto Rico, Jerry Rivas contó que: “Vamos a hacerle un homenaje y reconocimiento al maestro Ithier, definitivamente estará con nosotros siempre. Este es su hijo, su receta y su legado”, refiriéndose al maestro Rafael Ithier y a su legado musical con el Gran Combo de Puerto Rico.

El artista también comentó que el publico colombiano ha sido muy importante para los salseros, hay mucho entusiasmo en la juventud por este género y ha predominado a lo largo de los años.

¿Dónde conseguir las boletas?:

Las boletas de este encuentro que marcará la historia de la orquesta ya se encuentran disponibles en www.tuboleta.com.

Fechas:

Bogotá: 22 de mayo, Movistar Arena

Bucaramanga: 23 de Mayo, Cefer

El Gran Combo es una agrupación y una institución cultural que ha navegado más de medio siglo manteniendo su identidad intacta. Han resistido las modas pasajeras y las presiones de la industria sin comprometer su esencia. Si bien observan y respetan las nuevas tendencias, las mantienen a una distancia cautelosa para preservar el sonido único que los ha hecho eternos.

Su repertorio es un completo mosaico de los ritmos que definen el Caribe: desde la bomba y la plena hasta la guaracha, el merengue, el bolero y, por supuesto, la salsa que los coronó como íconos globales. Son cronistas musicales de la modernidad melódica antillana.

Finalmente, Jerry Rivas agregó que Colombia siempre le ha dado un gran respaldo a la agrupación pasando por la Feria de Cali, Festivales en Barranquilla y Cartagena y en Bogotá a finales de los 80’s han dado gran impulso a su carrera.

“Vamos a reconocer y hacerle el homenaje tan merecido al maestro Rafael Ithier, van a ser dos noches maravillosas. Así que los invitamos que l a vamos a pasar súper”, puntualizó Jerry Rivas como invitación a todos los colombianos a sus conciertos en Colombia.

