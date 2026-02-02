La de octubre no debió ocurrir: experto analiza posible participación de Cepeda en consulta de marzo

Este lunes, 2 de febrero, en Dos Puntos, con Vanessa de la Torre , habló el exregistrador y experto en derecho electoral Jhon Portela, quien analizó la situación del precandidato Iván Cepeda de cara a las consultas de marzo.

Cabe explicar que la decisión sobre la participación del senador y precandidato presidencial Cepeda en las consultas del próximo 8 de marzo no pudo ser tomada este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La votación en sala plena quedó 5–4, por lo que no alcanzó la mayoría requerida para tomar una decisión de fondo sobre el caso.Según la ley, para que el CNE tome cualquier decisión, se necesitan al menos 6 votos, es decir, las tres cuartas partes de los magistrados.

Por todo lo anterior, Portela dio su perspectiva del tema e inició diciendo que “más bien (la situación) tenía que llegar a este punto por varias razones. Inicialmente, las cuentas que se daban era que iba a haber una aplastante decisión del Consejo frente a que Cepeda no podía participar en las consultas de marzo, pero eso vino cambiando a lo largo de la discusión”.

Y agregó: “Yo consideraba que este lunes no iba a salir esa decisión y creo que salió y se aguanta hasta el 6. Ese techo lo da más el calendario y no la misma complejidad de la decisión porque es que cada día resultan más argumentos a favor de la distorsión que formó la misma consulta del 26 de octubre por varias razones”.

“La consulta de octubre nunca debió ocurrir”

Por lo anterior, Portela aseguró que una de las conclusiones a las que llega tras la coyuntura es que la consulta de octubre nunca debió ocurrir.

“Ahí se acumularon una cantidad de cosas que, inclusive ahorita leyendo el artículo cuarto de la resolución que reconoció al Pacto Histórico condicionado en el mes de septiembre del año pasado, llego a la conclusión de que esa consulta de octubre nunca debió ocurrir”, comentó.

¿Podría participar Iván Cepeda en la consulta de marzo?

Según su análisis, explicó que “la extensión del artículo habla de la prohibición de participar en otra consulta siempre y cuando lo haga por una colectividad diferente. Aquí no está la extensión para decir una o dos consultas, sino por una colectividad diferente. Dentro de la argumentación de las denuncias o las demandas frente a las denuncias, la posibilidad de la participación del candidato Cepeda está soportada en el artículo 107 de la Constitución y el artículo séptimo de la ley 1475, pero uno mira toda la cronología del proceso y en último momento la UP y el Partido Comunista se salieron de esa consulta y quedó el candidato Cepeda únicamente, el candidato Cepeda, la doctora Corcho e inclusive el doctor Daniel Quintero quedaron involucrados únicamente en una consulta que, en el papel, pues era del pueblo democrático”.

