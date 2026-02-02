Julián López considera que Iván Cepeda está habilitado para la consulta Frente por la Vida
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, habla de la decisión del CNE sobre Iván Cepeda en la consulta Frente por la Vida.
Julián López considera que Iván Cepeda está habilitado para la consulta Frente por la Vida
Iván Cepeda y logo del CNE Colombia. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz) / Colprensa - CNE
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, habla en los micrófonos de 6AM W de la decisión del CNE sobre Iván Cepeda en la consulta Frente por la Vida, esto luego de que el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, revelara que el precandidato sí entraría finalmente a la consulta interpartidista, junto a Roy Barreras y Camilo Romero.
Noticia en desarrollo.
