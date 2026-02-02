Golpe a disidencias de ‘Calarcá’: Ejército confirma muerte de tres integrantes tras combates

La Sexta División del Ejército Nacional, a través de la Décima Segunda Brigada, adelantó una operación militar contra integrantes de la comisión principal de finanzas del grupo armado organizado residual Estructura Rodrigo Cadete, facción Calarcá, con el propósito de afectar de forma directa su capacidad económica y operativa.

“La acción militar se desarrolló en el área rural de la vereda El Temblón, municipio de La Montañita, Caquetá, como resultado de un riguroso y sostenido trabajo de inteligencia militar que permitió ubicar a esta estructura criminal, responsable de múltiples actividades ilícitas como la extorsión a comerciantes y ganaderos, el recaudo ilegal de recursos y el sostenimiento logístico de acciones armadas en esta región del sur del país”, según el Ejército.

Durante el desarrollo de la operación, las tropas lograron la muerte en desarrollo de tres integrantes de esta estructura, la captura de dos personas, una mujer, identificada como la compañera sentimental del cabecilla principal de finanzas, y un individuo que al parecer haría parte de una Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER), quienes presuntamente cumplían funciones de apoyo logístico y financiero para la estructura criminal.

Así mismo, se produjo la incautación inicial de cuatro fusiles, además de panfletos extorsivos y equipos de comunicación móvil, elementos que evidencian el accionar delictivo y la capacidad armada de este grupo ilegal.

