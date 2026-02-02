En Armenia ya es una realidad la reducción en el precio de la gasolina

Armenia

Recordemos que este fin de semana el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución que hace efectiva y materializa la rebaja del precio de la gasolina en Colombia.

Salimos a las calles desde Caracol Radio Armenia a consultar sobre el panorama y es así como logramos evidenciar que ya se hace efectiva esta medida en la ciudad.

Precisamente la administradora de una de las estaciones de servicio destacó que desde hoy lunes 2 de febrero empezó a regir la disminución puesto que el fin de semana no trabaja el área administrativa.

Explicó que tienen un piso y un techo establecido por el régimen de libertad regulada de precios en cuanto a la gasolina.

“La reducción la realizamos el día de hoy. La ciudad de Armenia trabaja bajo el régimen de libertad regulada de precios. Claramente tenemos un piso y un techo para ello y habitualmente siempre tenemos dos días para realizar los cambios. El cambio era a partir de ayer primero, pero pues el primero no se labora en oficina y por un tema de inventarios es que el gobierno da esa gabela a las estaciones", mencionó.

Resaltó que estaban en cuanto a corriente a $16.099 y ahora con la reducción quedó en $15.699 que considera sigue siendo muy por debajo de lo permitido. En cuanto al ACPM resaltó que continua sin ninguna novedad y siempre están al tanto de las directrices del gobierno nacional.

“Ya lo cambiamos, nosotros estábamos en 16. 099, que era muy por debajo del techo incluso que tenemos permitido, quedó en 15. 699 que sigue estando por debajo de de lo permitido. En el caso de la corriente estamos hablando. Ya en el caso de la extra estábamos en 19.940, quedamos en 19.799, también es un precio muy competitivo y sigue adecuándose a las normas establecidas del techo de los precios", explicó.

Es de anotar que el Ministerio de Minas y Energía resaltó que continuará haciendo un continuo seguimiento a la correcta implementación de la resolución.