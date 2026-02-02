Dos lesionados deja atentado contra la Cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla: esto se sabe

Mientras gran parte de la ciudadanía permanecía resguardada en sus viviendas debido a las intensas lluvias que se han registrado en Barranquilla, la tarde de este lunes 2 de febrero se presentó un atentado contra la Cárcel Distrital El Bosque, ubicada en el suroccidente de la ciudad.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el centro penitenciario y, desde el exterior, lanzaron un artefacto explosivo al interior de las instalaciones. El elemento detonó dentro del penal y dejó dos personas heridas.

Uno de los lesionados presentó una herida por esquirla en el ojo izquierdo. mientras que el otro registró una herida por esquirla en la rodilla izquierda. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales.

Policía inició investigaciones

Tras lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Barranquilla activó de manera inmediata el plan candado en el sector y desplegó todas sus capacidades investigativas y operativas, con el apoyo de las unidades de investigación judicial y de inteligencia, con el fin de establecer las circunstancias del atentado e identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del ataque y determinar si estaría relacionado con las recientes tensiones entre estructuras criminales en la ciudad.