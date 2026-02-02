Dimar advierte olas de hasta 4 metros en playas del Atlántico: emiten alerta preventiva

Dos personas rescatadas en playas del Atlántico este 1 de enero / Cortesía (Colprensa)

Las playas del Atlántico se encuentran bajo alerta preventiva emitida por el IDEAM debido a fuertes vientos y oleaje debido a los frentes fríos provenientes de Norteamérica. Así lo indicó la Dimar, a través de un comunicado.

La Dimar advierte que en el norte del Caribe colombiano se están presentando olas de hasta 4.0 metros y vientos entre 46 y 55 kilómetros por hora.

“La recomendación es suspender las actividades marítimas y recreativas, atender la señalización vigente, acatar las recomendaciones de la Autoridad Marítima Colombiana y extremar las medidas de seguridad”, indicó la Dimar.

Recomendaciones a bañistas

La autoridad marítima recomendó a turistas y usuarios de las playas del Atlántico y la Costa Caribe mantenerse atentos a todas las observaciones que hagan las autoridades locales.

Operadores turísticas reportan pérdidas económicas

Por otra parte, los operadores turísticos reportaron pérdidas durante este fin de semana debido a las lluvias que se presentaron. Incluso, indicaron que hubo afectaciones en las playas.