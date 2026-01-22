Uribe reaparece en Boyacá y lanza duras críticas al Gobierno Petro por vivienda y deuda

El expresidente Álvaro Uribe Vélez visitó el municipio de Sogamoso, donde se refirió a la situación económica del país y cuestionó al Gobierno Nacional por el manejo de la deuda y el desmonte del programa Mi Casa Ya.

«...Petro desmontó Mi Casa Ya y hoy no existe un solo programa de vivienda social en el país...», afirmó Uribe durante su intervención pública.

El exmandatario también criticó el enfoque del Gobierno frente a la pobreza y la vivienda rural, asegurando que las políticas actuales no están teniendo impacto en regiones como Boyacá.

La visita a Duitama y Tunja fue cancelada debido a inconvenientes de salud que presentó el expresidente durante su paso por Sogamoso.

Las declaraciones se dier7on en medio del inicio de la agenda política del Centro Democrático de cara a las próximas elecciones.