Uribe reaparece en Boyacá y lanza duras críticas al Gobierno Petro por vivienda y deuda

Durante su visita a Sogamoso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó el desmonte del programa Mi Casa Ya y el aumento del endeudamiento nacional, en medio del inicio del pulso político rumbo a las elecciones.

Álvaro Uribe. Foto: Cristian Bayona / Long Visual Press / Universal Images Group via Getty Images

Felipe Carreño

Caracol Radio

El expresidente Álvaro Uribe Vélez visitó el municipio de Sogamoso, donde se refirió a la situación económica del país y cuestionó al Gobierno Nacional por el manejo de la deuda y el desmonte del programa Mi Casa Ya.

«...Petro desmontó Mi Casa Ya y hoy no existe un solo programa de vivienda social en el país...», afirmó Uribe durante su intervención pública.

El exmandatario también criticó el enfoque del Gobierno frente a la pobreza y la vivienda rural, asegurando que las políticas actuales no están teniendo impacto en regiones como Boyacá.

La visita a Duitama y Tunja fue cancelada debido a inconvenientes de salud que presentó el expresidente durante su paso por Sogamoso.

Las declaraciones se dier7on en medio del inicio de la agenda política del Centro Democrático de cara a las próximas elecciones.

