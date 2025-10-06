Juez de Medellín pide investigar a Álvaro Uribe y Santiago Uribe por crimen de Jesús María Valle

Medellín

En el mismo fallo condenatorio contra exdirector del DAS, José Miguel Narváez Martínez el Juzgado Penal Especializado de Medellín ordenó compulsar copias a la fiscalía “para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez y al General Ospina como presuntos determinadores del homicidio de los ciudadanos Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo”.

Al parecer, esta situación se da por el testimonio de Francisco Enrique Villalba Hernández el 7 de julio de 1998, en que señalaba que el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Mono Leche Junior, un excomandante de la Cuarta Brigada citado como General Ospina y otros altos mandos policiales, sostuvieron una reunión desarrollada en la finca Las Marraneras, donde se habría tocado el tema de atentar contra algunas personas, entre ellas Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo.

“Porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada; la orden que dieron fue que a esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”, dijo en su momento Francisco Enrique Villalba Hernández.

Reacción del expresidente Álvaro Uribe

El político del Centro Democrático en su cuenta de X se refirió a la mención que hace el juzgado sobre la solicitud de la fiscalía y citó el testimonio que se referencia anteriormente y escribió: “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente. Además, está la Sentencia de la Corte Interamericana”.