Declaran alerta en 18 municipios del Tolima por alto riesgo de deslizamientos

Tolima

Al menos seis municipios del Tolima reportaron emergencias invernales debido a las fuertes lluvias registradas en el departamento durante el más reciente fin de semana. La directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, indicó que se recibieron reportes de derrumbes y crecientes súbitas en Venadillo, Dolores, Chaparral, Anzoátegui, Palocabildo y Alvarado.

En el departamento, los municipios de Chaparral, Mariquita y Prado permanecen en alerta roja por deslizamientos, mientras que otros 15 están en alerta naranja y 20 en alerta amarilla por el mismo tipo de riesgo. De igual forma, 24 municipios se encuentran en alerta naranja y seis en amarilla por eventos hidrológicos como crecientes súbitas.

“Tenemos cerca de 26 puntos con maquinaria amarilla trabajando, ya que muchas vías se han visto afectadas. Los pronósticos del IDEAM se concentran principalmente en el sur y norte del departamento. El IDEAM nos indica que las lluvias se mantendrán durante este mes y, aunque no serán tan intensas como en enero, continuarán, los suelos seguirán saturados y se presentarán más deslizamientos”, explicó la funcionaria.

Alerta por desbordamiento de ríos

Asimismo, hizo un llamado a extremar precauciones en los ríos Opia, Atá, Saldaña, Luisa, Venadillo, Coello, Combeima y Magdalena, ante el riesgo de crecientes súbitas e incluso posibles desbordamientos.

“En Dolores se solicitó una retroexcavadora de oruga para atender un deslizamiento en la vía hacia Prado, en el sector de El Calvario. La maquinaria estará llegando hoy para atender esta emergencia”, señaló.

Finalmente, la directora recomendó a la población tolimense evitar los paseos de olla a ríos y quebradas durante febrero, debido a las intensas precipitaciones previstas para gran parte del mes, lo que incrementará considerablemente el caudal de los ríos.

